У Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи
Фото: в Херсоні пролунали вибухи 9 травня (GettyImages)
Сьогодні, 9 травня, вдруге за вечір пролунали потужні вибухи в Херсоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
У Херсонській області повітряну тривогу наразі не оголошували.
Також вранці, 9 травня, повідомляли про звуки вибухів у Херсоні.
Нагадаємо, 9 травня, російські військові завдали ударів по Сумській області.
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