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У Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи

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Херсон, Вівторок 09 травня 2023 23:54
У Херсоні вдруге за вечір пролунали вибухи Фото: в Херсоні пролунали вибухи 9 травня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сьогодні, 9 травня, вдруге за вечір пролунали потужні вибухи в Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У Херсонській області повітряну тривогу наразі не оголошували.

Також вранці, 9 травня, повідомляли про звуки вибухів у Херсоні.

Нагадаємо, 9 травня, російські військові завдали ударів по Сумській області.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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