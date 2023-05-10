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Россияне выпустили более 350 снарядов по Херсонской области: ранили человека

Фото: россияне выпустили более 350 снарядов по Херсонской области (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за минувшие сутки выпустили 354 снаряда по Херсонской области. В результате чего один человек получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"За минувшие сутки противник совершил - 63 обстрела, выпустив 354 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, БПЛА и авиации!" - написал Прокудин.

По его словам, сам Херсон враг обстрелял 7 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в школу, фельдшерский пункт, территорию и здание торгового центра. Из-за российской агрессии один человек получил ранения", - сообщил Прокудин.

Напомним, днем ранее войска РФ 46 раз обстреляли Херсонскую область. Из-за чего 14 человек получили ранения, из них 1 - ребенок.

Добавим, что вчера поздно вечером в Херсоне сообщали о мощных взрывах.

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