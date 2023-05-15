Росіяни випустили майже 400 снарядів по Херсонській області: шестеро загиблих

Російські військові 86 разів обстріляли Херсонську область за минулу добу. Через ворожі атаки загинули шість мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Протягом 14 травня окупанти випустили 381 снаряд з важкої артилерії, танків, дронів та авіації по Херсонській області. По обласному центру вдарили 4 рази, випустивши при цьому 9 снарядів.
Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через обстріли шість людей загинули, ще троє отримали поранення.
Нагадаємо, вчора українські бійці знищили три ворожі дрони у Херсонській області.
Окрім того, у Херсонській області п'ятеро робітників підірвалися на російському снаряді. Всі чоловіки загинули.
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