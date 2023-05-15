Россияне выпустили около 400 снарядов по Херсонской области: шестеро погибших

В течение 14 мая оккупанты выпустили 381 снаряд из тяжелой артиллерии, танков, дронов и авиации по Херсонской области. По областному центру ударили 4 раза, выпустив 9 снарядов.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за обстрелов шесть человек погибли, еще трое получили ранения.

Напомним, вчера украинские бойцы уничтожили три вражеских дрона в Херсонской области.

Кроме того, в Херсонской области пятеро рабочих подорвались на российском снаряде. Все мужчины погибли.

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