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Россияне выпустили около 400 снарядов по Херсонской области: шестеро погибших

Иллюстративное фото: россияне выпустили около 400 снарядов по Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные 86 раз обстреляли Херсонскую область за прошедшие сутки. Из-за вражеских атак погибли шесть жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

В течение 14 мая оккупанты выпустили 381 снаряд из тяжелой артиллерии, танков, дронов и авиации по Херсонской области. По областному центру ударили 4 раза, выпустив 9 снарядов.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за обстрелов шесть человек погибли, еще трое получили ранения.

Напомним, вчера украинские бойцы уничтожили три вражеских дрона в Херсонской области.

Кроме того, в Херсонской области пятеро рабочих подорвались на российском снаряде. Все мужчины погибли.

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Херсонская областьВойна России против Украины