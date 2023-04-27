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Росіяни випустили майже 30 снарядів по Дніпропетровській області: постраждало підприємство

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Дніпропетровська область, Четвер 27 квітня 2023 20:29
Росіяни випустили майже 30 снарядів по Дніпропетровській області: постраждало підприємство Фото: Обстріл (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 27 квітня, російські військові обстріляли Дніпропетровську область з РСЗВ та пошкодили сільськогосподарське підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Сьогодні чотири рази за день російська армія обстріляла Нікопольський район. Від вибухів здригалися Покровська та Марганецька громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що туди прилетіли майже три десятки снарядів з важкої артилерії та РСЗВ. Лисак додав, що люди вціліли.

"А от руйнування є. Уражень зазнало сільськогосподарське підприємство. Загинуло 700 голів птиці. Наслідки атак ще уточнюються", - додав глава області.

Нагадаємо, що у середу, 26 квітня, російська армія обстріляла дві громади у Дніпропетровській області та пошкодила насосну станцію.

У понеділок, 24 квітня, російські військові обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки.

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