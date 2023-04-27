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Россияне выпустили около 30 снарядов по Днепропетровской области: пострадало предприятие

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Днепропетровская область, Четверг 27 апреля 2023 20:29
Россияне выпустили около 30 снарядов по Днепропетровской области: пострадало предприятие Фото: Обстрел (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 27 апреля, российские военные обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО и повредили сельскохозяйственное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сегодня четыре раза в день российская армия обстреляла Никопольский район. От взрывов содрогались Покровская и Марганецкая общины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что туда прилетели около трех десятков снарядов из тяжелой артиллерии и РСЗО. Лысак добавил, что люди уцелели.

"А вот разрушение есть. Поражения получили сельскохозяйственное предприятие. Погибли 700 голов птицы. Последствия атак еще уточняются", - добавил глава области.

Напомним, что в среду, 26 апреля, российская армия обстреляла две общины в Днепропетровской области и повредила насосную станцию.

В понедельник, 24 апреля, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки были повреждены частные дома.

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