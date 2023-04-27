Россияне выпустили около 30 снарядов по Днепропетровской области: пострадало предприятие
В четверг, 27 апреля, российские военные обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО и повредили сельскохозяйственное предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Сегодня четыре раза в день российская армия обстреляла Никопольский район. От взрывов содрогались Покровская и Марганецкая общины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что туда прилетели около трех десятков снарядов из тяжелой артиллерии и РСЗО. Лысак добавил, что люди уцелели.
"А вот разрушение есть. Поражения получили сельскохозяйственное предприятие. Погибли 700 голов птицы. Последствия атак еще уточняются", - добавил глава области.
Напомним, что в среду, 26 апреля, российская армия обстреляла две общины в Днепропетровской области и повредила насосную станцию.
В понедельник, 24 апреля, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки были повреждены частные дома.
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