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Росіяни випустили у бік Києва 15 ракет: сили ППО збили всі цілі

Фото: сили ППО збили усі 15 ракет, які росіяни запустили у бік Києва (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська під час масштабного удару 26 січня випустили у бік Києва 15 ракет. Усі повітряні цілі були знищені силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

"Ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки чудовій роботі ППО всі повітряні цілі були збиті", - заявив він.

При цьому Попко зазначив, що небезпека повітряних ударів не минула. Він закликав мешканців міста перебувати у укриттях до завершення тривоги.

Нагадаємо, по всій Україні з самого ранку оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну загрозу.

Пізніше стало відомо, що на Київщині спрацювала система протиповітряної оборони.

Як заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Росія підняла у повітря шість бомбардувальників Ту-95.Ворог міг випустити по Україні понад 30 ракет.

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