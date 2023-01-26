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Россияне выпустили в сторону Киева 15 ракет: силы ПВО сбили все цели

Фото: силы ПВО сбили все 15 ракет, которые россияне запустили в сторону Киева (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска во время масштабного удара 26 января выпустили в сторону Киева 15 ракет. Все воздушные цели были уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

"Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты", - заявил он.

При этом Попко отметил, что опасность воздушных ударов не миновала. Он призвал жителей города находиться в укрытиях до завершения тревоги.

Напомним, по всей Украине с самого утра объявлена масштабная воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.

Позже стало известно, что в Киевской области сработала система противовоздушной обороны.

Как заявил спикер Воздушны сил ВСУ Юрий Игнат, Россия подняла в воздух шесть бомбардировщиков Ту-95. Враг мог выпустить по Украине более 30-ти ракет.

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