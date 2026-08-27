Росіяни випустили 8 КАБів по Сумах, у місті деблокують людей з-під завалів

Деталі атаки та наслідки

Увечері ворог завдав серії ударів по цивільних об'єктах міста. Загалом зафіксовано вісім влучань керованими авіаційними бомбами по п'яти різних локаціях.

Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та транспорт.

На місцях прильотів триває рятувальна операція. З-під завалів зруйнованих споруд надзвичайники вже витягнули двох людей.

Постраждалим надають медичну допомогу, ачна кількість поранених та їхній стан наразі уточнюються.

"Росіяни вкотре свідомо завдали масованого удару по мирних людях", - наголосив очільник ОВА Олег Григоров.

Жителів громади закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях, оскільки загроза нових ворожих атак зберігається.

За даними Артема Кобзара, обстріл стався близько 20:35. У місті зафіксували влучання керованих авіабомб у трьох локаціях - у Ковпаківському та Зарічному районах.

Ворог пошкодив як приватний сектор, так і об'єкти цивільної інфраструктури.

"Попередньо відомо про трьох постраждалих. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - зазначив Кобзар.

На місцях прильотів тривають пошуково-рятувальні роботи, залучено всі відповідні служби.