Россияне выпустили 8 КАБов по Сумам, в городе деблокируют людей из-под завалов

Российские войска массированно атаковали Сумскую общину управляемыми авиабомбами. В результате обстрела гражданской инфраструктуры пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Олега Григорова и заявление исполняющего обязанности городского головы Сум Артема Кобзаря.
Вечером враг нанес серию ударов по гражданским объектам города. В общей сложности зафиксировано восемь попаданий управляемыми авиационными бомбами по пяти разным локациям.
В результате обстрелов получили повреждения жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и транспорт.
На местах прилетов идет спасательная операция. Из-под завалов разрушенных сооружений чрезвычайники уже вытащили двух человек.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, очное количество раненых и их состояние уточняются.
"Россияне в очередной раз сознательно нанесли массированный удар по мирным людям", - подчеркнул глава ОВА Олег Григоров.
Жители общины призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, поскольку угроза новых вражеских атак сохраняется.
По данным Артема Кобзаря, обстрел произошел около 20:35. В городе зафиксировали попадание управляемых авиабомб в трех локациях – в Ковпаковском и Заречном районах.
Враг повредил как частный сектор, так и объекты гражданской инфраструктуры.
"Предварительно известно о трех пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - отметил Кобзарь.
На местах прилетов продолжаются поисково-спасательные работы, задействованы все соответствующие службы.
Напомним, в ночь на 21 августа Суммы атаковали вражеские реактивные БПЛА. В результате обстрела вспыхнул пожар в жилой двухэтажке в Ковпаковском районе города.
Кроме того, 17 августа российские войска ударили по Сумам, повредив жилищный сектор и нежилые помещения. Тогда в результате атаки погибли два человека, еще один человек получил ранения.