Россияне выпустили 8 КАБов по Сумам, в городе деблокируют людей из-под завалов

Детали атаки и последствия

Вечером враг нанес серию ударов по гражданским объектам города. В общей сложности зафиксировано восемь попаданий управляемыми авиационными бомбами по пяти разным локациям.

В результате обстрелов получили повреждения жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и транспорт.

На местах прилетов идет спасательная операция. Из-под завалов разрушенных сооружений чрезвычайники уже вытащили двух человек.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, очное количество раненых и их состояние уточняются.

"Россияне в очередной раз сознательно нанесли массированный удар по мирным людям", - подчеркнул глава ОВА Олег Григоров.

Жители общины призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, поскольку угроза новых вражеских атак сохраняется.

По данным Артема Кобзаря, обстрел произошел около 20:35. В городе зафиксировали попадание управляемых авиабомб в трех локациях – в Ковпаковском и Заречном районах.

Враг повредил как частный сектор, так и объекты гражданской инфраструктуры.

"Предварительно известно о трех пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - отметил Кобзарь.

На местах прилетов продолжаются поисково-спасательные работы, задействованы все соответствующие службы.