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Россияне выпустили 8 КАБов по Сумам, в городе деблокируют людей из-под завалов

23:00 27.08.2026 Чт
2 мин
Враг попал в пять разных локаций города
aimg Сергей Козачук
Фото: россияне выпустили 8 КАБов по Сумам (Getty Images)

Российские войска массированно атаковали Сумскую общину управляемыми авиабомбами. В результате обстрела гражданской инфраструктуры пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Олега Григорова и заявление исполняющего обязанности городского головы Сум Артема Кобзаря.

Детали атаки и последствия

Вечером враг нанес серию ударов по гражданским объектам города. В общей сложности зафиксировано восемь попаданий управляемыми авиационными бомбами по пяти разным локациям.

В результате обстрелов получили повреждения жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и транспорт.

На местах прилетов идет спасательная операция. Из-под завалов разрушенных сооружений чрезвычайники уже вытащили двух человек.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, очное количество раненых и их состояние уточняются.

"Россияне в очередной раз сознательно нанесли массированный удар по мирным людям", - подчеркнул глава ОВА Олег Григоров.

Жители общины призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, поскольку угроза новых вражеских атак сохраняется.

По данным Артема Кобзаря, обстрел произошел около 20:35. В городе зафиксировали попадание управляемых авиабомб в трех локациях – в Ковпаковском и Заречном районах.

Враг повредил как частный сектор, так и объекты гражданской инфраструктуры.

"Предварительно известно о трех пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - отметил Кобзарь.

На местах прилетов продолжаются поисково-спасательные работы, задействованы все соответствующие службы.

Предыдущие удары по Сумам

Напомним, в ночь на 21 августа Суммы атаковали вражеские реактивные БПЛА. В результате обстрела вспыхнул пожар в жилой двухэтажке в Ковпаковском районе города.

Кроме того, 17 августа российские войска ударили по Сумам, повредив жилищный сектор и нежилые помещения. Тогда в результате атаки погибли два человека, еще один человек получил ранения.

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