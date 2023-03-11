UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни випустили 335 снарядів по Херсону та області: є загиблі та півдесятка поранених

Фото: росіяни випустили 335 снарядів по Херсону та області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська за минулу добу 71 раз обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок ворожих атак загинули три людини, ще 5 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Херсонської ОВА.

"В цілому окупанти випустили 335 снарядів. Вороги відкривали вогонь з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні.

При цьому сам Херсон російська армія обстріляла чотири рази, вони вдарили по житлових кварталах. Ворожі снаряди пошкодили приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через удари російських військових 3 людини загинули, 5 жителів Херсонської області дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли артилерією Таврійський мікрорайон Херсона. Внаслідок удару загинув 35-річний чоловік.

Також ми писали, що 10 березня пізно ввечері жителі Херсону чули звуки вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська областьВійська РФВійна Росії проти України