Росіяни вдарили по Таврійському мікрорайону Херсона, є загиблий
Російські окупанти обстріляли артилерією Таврійський мікрорайон Херсона. Внаслідок удару загинув 35-річний чоловік.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.
"Через влучання ворожого снаряду загорілося приміщення. Пожежу ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події. На жаль, цей ворожий обстріл обірвав життя 35-річного чоловіка", - пише пресслужба.
На жаль, чоловік загинув від отриманих поранень на місці.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні зранку в Херсоні лунали вибухи, однак подробиці були невідомі.
Лише за минулу добу окупанти здійснили 79 обстрілів Херсонської області. Зокрема, по Херсону ворог вдарив 9 разів.
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