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Росіяни вдарили по Таврійському мікрорайону Херсона, є загиблий

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П'ятниця 10 березня 2023 16:55
Росіяни вдарили по Таврійському мікрорайону Херсона, є загиблий Фото: росіяни вдарили по Таврійському мікрорайону Херсона, є загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли артилерією Таврійський мікрорайон Херсона. Внаслідок удару загинув 35-річний чоловік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Через влучання ворожого снаряду загорілося приміщення. Пожежу ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події. На жаль, цей ворожий обстріл обірвав життя 35-річного чоловіка", - пише пресслужба.

На жаль, чоловік загинув від отриманих поранень на місці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні зранку в Херсоні лунали вибухи, однак подробиці були невідомі.

Лише за минулу добу окупанти здійснили 79 обстрілів Херсонської області. Зокрема, по Херсону ворог вдарив 9 разів.

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