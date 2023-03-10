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У Херсоні ввечері чути гучні вибухи

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Херсон, П'ятниця 10 березня 2023 22:10
У Херсоні ввечері чути гучні вибухи Фото: у Херсоні ввечері п'ятниці чути гучні вибухи (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Жителі Херсону ввечері п'ятниці, 10 березня, чули звуки вибухів. Однак повітряну тривогу у місті та області не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей інциденту і не називають причин вибухів.

Як повідомлялось, російські окупанти обстріляли артилерією Таврійський мікрорайон Херсона. Внаслідок удару загинув 35-річний чоловік.

Лише за минулу добу окупанти здійснили 79 обстрілів Херсонської області. Зокрема, по Херсону ворог вдарив 9 разів.

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