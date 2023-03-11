Росіяни випустили 335 снарядів по Херсону та області: є загиблі та півдесятка поранених

Російські війська за минулу добу 71 раз обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок ворожих атак загинули три людини, ще 5 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Херсонської ОВА.

"В цілому окупанти випустили 335 снарядів. Вороги відкривали вогонь з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні.

При цьому сам Херсон російська армія обстріляла чотири рази, вони вдарили по житлових кварталах. Ворожі снаряди пошкодили приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через удари російських військових 3 людини загинули, 5 жителів Херсонської області дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли артилерією Таврійський мікрорайон Херсона. Внаслідок удару загинув 35-річний чоловік.

Також ми писали, що 10 березня пізно ввечері жителі Херсону чули звуки вибухів.

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