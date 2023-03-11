Россияне выпустили 335 снарядов по Херсону и области: есть погибшие и полдесятка раненых

Российские войска за прошедшие сутки 71 раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате вражеских атак погибли три человека, еще 5 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Херсонской ОВА.

"В общей сложности оккупанты выпустили 335 снарядов. Враги открывали огонь из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в сообщении.

При этом сам Херсон российская армия обстреляла четыре раза, они ударили по жилым кварталам. Вражеские снаряды повредили частные и многоквартирные дома.

"За минувшие сутки из-за ударов российских военных 3 человека погибли, 5 жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", - сообщили в ОВА.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли артиллерией Таврический микрорайон Херсона. В результате удара погиб 35-летний мужчина.

Также мы писали, что 10 марта поздним вечером жители Херсона слышали звуки взрывов.

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