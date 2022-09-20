Росіяни виміщають на мирних жителів свою агресію від провалів на фронті, - перехоплення СБУ

За його словами, росіяни на тлі низки провалів на фронті ґвалтують жінок і їх ненавидить все мирне населення.

При цьому він зазначає, що його підрозділ опинився в оточенні на Донеччині і зазнає колосальних втрат. Але вони відступати не можуть, оскільки їм за це може загрожувати розстріл.

Також, за словами окупанта, у нього вже здали нерви і він хоче у відпустку, але військове командування РФ "ні ротацію не проводить, ні відпустки не дає".