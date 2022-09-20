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Росіяни виміщають на мирних жителів свою агресію від провалів на фронті, - перехоплення СБУ

Фото: росіяни виміщають на мирних жителів свою злість від провалів на фронті (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти продовжують виміщати свій відчай і злість від успіхів ЗСУ на мирних громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову окупанта, яку оприлюднила СБУ .

За його словами, росіяни на тлі низки провалів на фронті ґвалтують жінок і їх ненавидить все мирне населення.

При цьому він зазначає, що його підрозділ опинився в оточенні на Донеччині і зазнає колосальних втрат. Але вони відступати не можуть, оскільки їм за це може загрожувати розстріл.

Також, за словами окупанта, у нього вже здали нерви і він хоче у відпустку, але військове командування РФ "ні ротацію не проводить, ні відпустки не дає".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ГУР, росіянам під Бахмутом не дають відступати під загрозами розстрілу.

Також ми писали, що російські військові намагаються втекти до Росії через Донецьк, оскільки вони мало не потрапили до оточення ЗСУ.

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