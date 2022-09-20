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Россияне вымещают на мирных жителей свою злость от провалов на фронте, - перехват СБУ

Фото: россияне вымещают на мирных жителей свою злость от провалов на фронте (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты продолжают вымещать свое отчаяние и злость от успехов ВСУ на мирных граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор оккупанта, который обнародовала СБУ.

По его словам, россияне на фоне череды провалов на фронте насилуют женщин и их ненавидит все мирное население.

При этом он отмечает, что его подразделение оказалось в окружении в Донецкой области и несет колоссальные потери. Но отступать они не могут, поскольку им за это может грозить расстрел.

Также, по словам оккупанта, у него уже сдали нервы и он хочет в отпуск, но военное командование РФ "ни ротацию не проводит, ни отпуска не дает".

Напомним, ранее стало известно, что, по данным ГУР, россиянам под Бахмутом не дают отступать под угрозами расстрела.

Также мы писали, что российские военные пытаются сбежать в Россию через Донецк, поскольку они едва не попали в окружение ВСУ.

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