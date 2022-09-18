"Были в кольце". Оккупанты в панике бегут в Россию через Донецк: перехват разговора

Оккупанты бегут на территорию России через Донецк. Они жалуются, что едва не попали в окружение ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре российский солдат рассказывает товарищу, что убегает домой с войны в Украине. Он признается, что с его взвода только трое остались в живых.

"Мы в Донецке. Нас 19 человек. Наш взвод, короче, расх****ли. Нас осталось только три человека. Мы живем в подвале. Здесь пи***ц, нас здесь не кормят", - сказал оккупант.

При этом он рассказал, что командиры давно их бросили. Поэтому они должны самостоятельно выбираться. Оккупант не верит, что сможет вернуться домой невредимым, ведь их могут окружить подразделения ВСУ.

"Мы будем выходить в Россию. Понял? Мы вообще в кольце были", - добавил захватчик.