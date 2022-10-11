Росіяни викрали заступника гендиректора ЗАЕС

У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти викрали заступника гендиректора ЗАЕС Валерія Мартинюка і, ймовірно, катують його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" у Telegram .

За даними компанії, Мартинюка викрали для того, щоб отримати інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС. Таким чином росіяни хочуть "якнайшвидше змусити український персонал працювати на "Росатом".

"Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та всієї світової спільноти з закликом задіяти всі можливі заходи щодо негайного звільнення Валерія Мартинюка з полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов'язків", - сказано в повідомленні "Енергоатому".