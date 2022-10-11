UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни викрали заступника гендиректора ЗАЕС

Ілюстративне фото: росіяни викрали заступника гендиректора ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти викрали заступника гендиректора ЗАЕС Валерія Мартинюка і, ймовірно, катують його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" у Telegram.

За даними компанії, Мартинюка викрали для того, щоб отримати інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС. Таким чином росіяни хочуть "якнайшвидше змусити український персонал працювати на "Росатом".

"Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та всієї світової спільноти з закликом задіяти всі можливі заходи щодо негайного звільнення Валерія Мартинюка з полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов'язків", - сказано в повідомленні "Енергоатому".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти 1 жовтня викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова.

Росіяни відпустили його вже 3 жовтня. Тоді Мурашова випустили на підконтрольну Україні територію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСВійна Росії проти України