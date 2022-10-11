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Россияне похитили заместителя гендиректора ЗАЭС

Иллюстративное фото: россияне похитили заместителя гендиректора ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 10 октября, российские оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка и, вероятно, пытают его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram.

По данным компании, Мартынюка похитили для того, чтобы получить информацию про личные дела сотрудников Запорожской АЭС. Таким образом россияне хотят "как можно быстрее заставить украинский персонал работать на "Росатом".

"Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом задействовать все возможные меры по немедленному освобождению Валерия Мартынюка из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей", - сказано в сообщении "Энергоатома".

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты 1 октября похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова.

Россияне отпустили его уже 3 октября. Тогда Мурашова выпустили на подконтрольную Украине территорию.

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