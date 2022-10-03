В "Енергоатомі" підтвердили звільнення директора ЗАЕС та розповіли, де він
У понеділок, 3 жовтня, гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було звільнено з полону російських окупантів. Наразі він знаходиться на підконтрольній Україні території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" у Telegram.
За даними компанії, росіяни викинули Мурашова на підконтрольну Україні територію 3 жовтня увечері. Зараз він знаходиться у Зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у Запоріжжі.
При цьому в "Енергоатомі" зазначають, що звільнили гендиректора ЗАЕС завдяки широкому висвітленню події та зусиллям голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
Оновлено 19:55
"Енергоатом" оприлюднив перше фото Мурашова після визволення з російського полону.
Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що Мурашова було затримано російським патрулем. Його з зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.
При цьому 3 жовтня Гроссі розповів, що Мурашова звільнили і він уже повернувся до своєї родини.
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