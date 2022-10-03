В "Енергоатомі" підтвердили звільнення директора ЗАЕС та розповіли, де він

У понеділок, 3 жовтня, гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було звільнено з полону російських окупантів. Наразі він знаходиться на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" у Telegram .

За даними компанії, росіяни викинули Мурашова на підконтрольну Україні територію 3 жовтня увечері. Зараз він знаходиться у Зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у Запоріжжі.

При цьому в "Енергоатомі" зазначають, що звільнили гендиректора ЗАЕС завдяки широкому висвітленню події та зусиллям голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Оновлено 19:55

"Енергоатом" оприлюднив перше фото Мурашова після визволення з російського полону.