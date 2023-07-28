Росіяни викрали ще одного працівника Запорізької АЕС, його постійно катують

Російські загарбники викрали ще одного працівника окупованої Запорізької атомної електростанції. Його постійно катують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".
"Понад місяць тому, 23 червня 2023 року, загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що він залишався в Енергодарі та працював на станції. Його бачили у відділенні поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС.
Працівника Запорізької АЕС катують
"Сергій, перебуваючи у справжньому полоні росіян, регулярно піддається катуванням та фізичному насильству. А після тортур загарбники щоразу відправляють інженера до лікарні, аби він не помер", - додали в "Енергоатомі".
Фото: Сергій Потинга (facebook.com/energoatom.ua)
Зазначається, що при цьому вони досі не висунули чоловікові жодних обвинувачень, проте продовжують знущання та репресії. У тимчасово окупованому місті проживають близькі Сергія Потинга, які підтверджують, що він наразі живий.
Звернення до МАГАТЕ
"Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи", - пише "Енергоатом".
Рік тому повідомлялось, що російські військові за тиждень викрали близько 20 жителів окупованого Енергодару Запорізької області. При цьому 11 з них - це працівники ЗАЕС.
Також у жовтні російські окупанти викрали заступника гендиректора ЗАЕС Валерія Мартинюка.
У квітні цього року стало відомо, що російські окупанти викрали ще чотирьох співробітників Запорізької АЕС. Робітники були "лояльними" до окупаційного керівництва станції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.