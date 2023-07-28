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Росіяни викрали ще одного працівника Запорізької АЕС, його постійно катують

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники викрали ще одного працівника окупованої Запорізької атомної електростанції. Його постійно катують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"Понад місяць тому, 23 червня 2023 року, загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він залишався в Енергодарі та працював на станції. Його бачили у відділенні поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС.

Працівника Запорізької АЕС катують

"Сергій, перебуваючи у справжньому полоні росіян, регулярно піддається катуванням та фізичному насильству. А після тортур загарбники щоразу відправляють інженера до лікарні, аби він не помер", - додали в "Енергоатомі".

Фото: Сергій Потинга (facebook.com/energoatom.ua)

Зазначається, що при цьому вони досі не висунули чоловікові жодних обвинувачень, проте продовжують знущання та репресії. У тимчасово окупованому місті проживають близькі Сергія Потинга, які підтверджують, що він наразі живий.

Звернення до МАГАТЕ

"Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи", - пише "Енергоатом".

Росіяни регулярно викрадають працівників ЗАЕС

Рік тому повідомлялось, що російські військові за тиждень викрали близько 20 жителів окупованого Енергодару Запорізької області. При цьому 11 з них - це працівники ЗАЕС.

Також у жовтні російські окупанти викрали заступника гендиректора ЗАЕС Валерія Мартинюка.

У квітні цього року стало відомо, що російські окупанти викрали ще чотирьох співробітників Запорізької АЕС. Робітники були "лояльними" до окупаційного керівництва станції.

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