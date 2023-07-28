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Россияне похитили еще одного работника Запорожской АЭС, его постоянно пытают

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики похитили еще одного работника оккупированной Запорожской атомной электростанции. Его постоянно пытают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"Более месяца назад, 23 июня 2023 года, захватчики похитили инженера по охране труда ЦТАО временно оккупированной Запорожской АЭС Сергея Потынга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он оставался в Энергодаре и работал на станции. Его видели в отделении полиции, где россияне держат жителей города и работников ЗАЭС.

Работника Запорожской АЭС пытают

"Сергей, находясь в настоящем плену россиян, регулярно подвергается пыткам и физическому насилию. А после пыток захватчики каждый раз отправляют инженера в больницу, чтобы он не умер", - добавили в "Энергоатоме".

Фото: Сергей Потынга (facebook.com/energoatom.ua)

Отмечается, что при этом они до сих пор не выдвинули мужчине никаких обвинений, однако продолжают издевательства и репрессии. Во временно оккупированном городе проживают близкие Сергея Потынга, которые подтверждают, что он пока жив.

Обращение к МАГАТЭ

"Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия и принять все возможные меры для освобождения всех работников ЗАЭС, которых держат в плену российские террористы", - пишет "Энергоатом".

Россияне регулярно похищают работников ЗАЭС

Год назад сообщалось, что российские военные за неделю похитили около 20 жителей оккупированного Энергодара Запорожской области. При этом 11 из них – это работники ЗАЭС.

Также в октябре российские оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка.

В апреле этого года стало известно, что российские кафиры похитили еще четырех сотрудников Запорожской АЭС. Рабочие были "лояльны" к оккупационному руководству станции.

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