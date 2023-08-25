Росіяни викрали майже 4 млн тонн українського зерна, - ЦНС

Без охоплення Криму, на тимчасово окупованих територіях окупанти вкрали 3,7 млн тонн українського зерна.

За повідомленням ЦНС, із цієї кількості 1,4 млн тонн викрадених зернових припадає на Запорізьку область. Таку кількість зерна загарбники награбували фактично відібрали фермерів, які не мають іншого виходу, як здавати урожай за фіксованими цінами набагато нижче ринкових.Надалі награбоване перепродається знайомим гауляйтерам підприємцям та вже потім реалізується за ринковими цінами у РФ.

"Кожен дотичний до крадіжки зерна буде нести відповідальність згідно з чинним законодавством України", - наголошують у ЦНС.

Росія незаконно вивозить українське зерно з окупованих територій

Російські війська, а також пов'язані з ними ділки крадуть агропродукцію на тимчасово окупованих територіях України.

Лише минулого року Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, а виручені від продажу кошти направила на фінансування війни.

Розслідуючи злочини, СБУ виявила двох "міністрів" в окупованому Криму, які допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України.

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