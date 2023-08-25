Россияне похитили около 4 млн тонн украинского зерна, - ЦНС

Без охвата Крыма, на временно оккупированных территориях оккупанты украли 3,7 млн. тонн украинского зерна.

По сообщению ЦНС, из этого количества 1,4 млн тонн похищенных зерновых приходится на Запорожскую область. Такое количество зерна захватчики награбили фактически отобрали фермеров, не имеющих другого выхода, как сдавать урожай по фиксированным ценам гораздо ниже рыночных.

"Каждый причастный к краже зерна будет нести ответственность согласно действующему законодательству Украины", - отмечают в ЦНС.

Россия незаконно вывозит украинское зерно с оккупированных территорий

Российские войска, а также связанные с ними дельцы воруют агропродукцию на временно оккупированных территориях Украины.

Только в прошлом году Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, а вырученные от продажи средства направила на финансирование войны.

Расследуя преступления, СБУ обнаружила двух "министров" в оккупированном Крыму, которые помогают угонять украинское зерно с временно оккупированной территории юга Украины.

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