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Росіяни викрали дітей з Херсонського дитбудинку, - ОВА

Фото: Росіяни викрали дітей з Херсонського дитбудинку (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 21 жовтня, російські окупанти викрали вихованців Херсонського обласного будинку дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Російські загарбники продовжують викрадати дітей на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

За словами Янушевича, окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Попередньо, це діти віком до 5 років. Росіяни називають таке викрадення дітей "евакуацією".

"Маленькі українці, що незаконно утримуються росіянами, мають якнайшвидше повернутися на українську територію", - додав очільник області.

Додатково Янушевич направив відповідне звернення до Херсонської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що росіяни розпочали евакуацію "держустанов" з Херсонської області до Криму.

Більш детально про просування українських військ на півдні та про перспективи звільнити Херсон можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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