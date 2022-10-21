Россияне похитили детей из Херсонского детдома, - ОВА

"Российские захватчики продолжают похищать детей в Херсонской области", - говорится в сообщении.

По словам Янушевича, оккупанты вывезли машинами скорой помощи в временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Предварительно это дети в возрасте до 5 лет. Россияне называют такое похищение детей "эвакуацией".

"Маленькие украинцы, незаконно удерживаемые россиянами, должны как можно скорее вернуться на украинскую территорию", - добавил глава области.

Дополнительно Янушевич направил соответствующее обращение в Херсонскую областную прокуратуру.