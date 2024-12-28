Росіяни використовують нову тактику обстрілів енергетики України

У результаті ситуація з енергопостачанням істотно погіршується у східних і центральних регіонах. Наразі найскладніше у Дніпрі та в Харківській області.

28 листопада, потім 13 грудня і нарешті, 25 грудня, росіяни атакували об'єкти і генерації, і системи передачі електроенергії. Причому в перші дві атаки більше постраждала саме передача. Це відбилося на графіках відключень. У західних регіонах вони були мінімальними або взагалі не застосовувалися, а на решті території відключали по 2 черги одночасно.

Через неможливість передавати електроенергію через пошкодження мереж, довелося навіть скоротити її виробництво на АЕС.

Під час обстрілу 25 грудня росіяни зробили акцент уже на генерації. Руйнування були в семи областях - РБК-Україна про них писало докладно. Були пошкоджені кілька ТЕС, ТЕЦ і гідроелектростанції Дніпровського каскаду. Для збільшення потужностей було збільшено генерацію АЕС.

"Пошкодження вугільної генерації досить суттєві, є пошкодження гідрогенерації. Вони не критичні, але на відновлення піде певний час. Але по високовольтних мережах вони одночасного удару зробити не змогли, а це і дає нам певний резерв потужності, який зараз і використовується", - сказав виданню директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Система після обстрілу 25 грудня втратила досить значну частку генерації. Теоретично її можна було б компенсувати імпортом. Але практично імпорт все одно б не допоміг, оскільки можливості передачі, зруйнованої раніше, ще не встигли відновити. У підсумку знову довелося застосовувати нерівномірні відключення споживачів.

Ремонтні роботи проводяться досить оперативно. Уже 26 і 27 грудня відключень світла стало значно менше. Але ситуація настільки складна, що застосовувати обмеження довелося і у вихідний, 28 грудня.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, росіяни цього року змінили тактику обстрілів. Якщо раніше акцент робився на дронові атаки, то зараз дедалі частіше використовують ракети, причому з касетними боєприпасами.

"Це приносить більше шкоди і потребує більшого часу для відновлення, оскільки потрібно проводити розмінування", - сказав Галущенко в ефірі телемарафону.

Ремонтні роботи проводяться досить швидко, і вже 25 і 27 грудня відключень світла стало значно менше. Ситуація настільки складна, що застосовувати обмеження довелося і у вихідний, 28 грудня.

Але за всієї складності ситуації, очікувати блекаут підстав немає. У росіян не вистачає ресурсів, вважає Харченко.

За його оцінкою, складніша ситуація буде в східних регіонах.

"Там багато пошкодженої генерації і туди фізично зараз неможливо доставити необхідні обсяги електроенергії. Тому певний час Україна житиме трохи в різних графіках - у східних областях буде трохи складніше", - вважає він.

Але особливі побоювання в експерта викликають удари по системі теплопостачання. "У Дніпрі, Харкові удари були по ТЕЦ, і я думаю, що це більш небезпечно для населення, ніж відсутність електрики", - зазначив експерт.