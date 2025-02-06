ua en ru
Чт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни використовують мирних жителів як живий щит у Великій Новосілці

Четвер 06 лютого 2025 15:44
UA EN RU
Росіяни використовують мирних жителів як живий щит у Великій Новосілці Ілюстративне фото: росіяни використовують мирних жителів як живий щит у Великій Новосілці (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські солдати використовують місцеве населення як живий щит, щоб уникнути обстрілу від українських військових.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі 110 ОМБр.

На опублікованих кадрах видно, як двоє окупантів пересуваються вулицями населеного пункту. При цьому поруч з ними йде цивільна особа.

"У Великій Новосілці противник прикривається мирним населенням! Росіяни застосовують їх улюблену тактику. При переміщеннях по населеному пункту беруть з собою цивільних ставлячи під загрозу їх життя", - підписано відео.

Бої за Велику Новосілку

Нагадаємо, у селищі Велика Новосілка Донецької області точаться важкі бої. Ситуація загострилася протягом останніх тижнів. Зокрема, раніше повідомлялось, що там є загроза оперативного оточення військ у Великій Новосілці.

Також 110 ОМБр зазначала, що попри бої у Великій Новосілці, просування ворога далі може сповільнитися через географічний бар'єр. Річка Мокрі Яли. Ця річка раніше створювала проблеми для забезпечення українських підрозділів, однак тепер стала перепоною для просування противника.

Більше про те, чому ЗСУ важливо його втримати Велику Новосілку - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Окупанти Донецька область
NEWS
Перші Mirage 2000 вже в Україні: що відомо про літаки, які передала Франція
Перші Mirage 2000 вже в Україні: що відомо про літаки, які передала Франція
DAILY
Між мінами та ракетами. Як бізнес страхує та перевозить вантажі у Чорному морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Між мінами та ракетами. Як бізнес страхує та перевозить вантажі у Чорному морі