Росіяни використовують мирних жителів як живий щит у Великій Новосілці

Російські солдати використовують місцеве населення як живий щит, щоб уникнути обстрілу від українських військових.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі 110 ОМБр.

На опублікованих кадрах видно, як двоє окупантів пересуваються вулицями населеного пункту. При цьому поруч з ними йде цивільна особа.

"У Великій Новосілці противник прикривається мирним населенням! Росіяни застосовують їх улюблену тактику. При переміщеннях по населеному пункту беруть з собою цивільних ставлячи під загрозу їх життя", - підписано відео.

Бої за Велику Новосілку

Нагадаємо, у селищі Велика Новосілка Донецької області точаться важкі бої. Ситуація загострилася протягом останніх тижнів. Зокрема, раніше повідомлялось, що там є загроза оперативного оточення військ у Великій Новосілці.

Також 110 ОМБр зазначала, що попри бої у Великій Новосілці, просування ворога далі може сповільнитися через географічний бар'єр. Річка Мокрі Яли. Ця річка раніше створювала проблеми для забезпечення українських підрозділів, однак тепер стала перепоною для просування противника.