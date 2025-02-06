Россияне используют мирных жителей как живой щит в Великой Новоселке

Российские солдаты используют местное население как живой щит, чтобы избежать обстрелов от украинских военных.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале 110 ОМБр.

На опубликованных кадрах видно, как двое оккупантов передвигаются по улицам населенного пункта. При этом рядом с ними идет гражданское лицо.

"В Великой Новоселке противник прикрывается мирным населением! Россияне применяют их излюбленную тактику. При перемещениях по населенному пункту берут с собой гражданских ставя под угрозу их жизни", - подписано видео.

Бои за Великую Новоселку

Напомним, в поселке Великая Новоселка Донецкой области идут тяжелые бои. Ситуация обострилась в течение последних недель. В частности, ранее сообщалось, что там есть угроза оперативного окружения войск в Великой Новоселке.

Также 110 ОМБр отмечала, что несмотря на бои в Великой Новоселке, продвижение врага дальше может замедлиться из-за географического барьера. Река Мокрые Ялы. Эта река ранее создавала проблемы для обеспечения украинских подразделений, однако теперь стала преградой для продвижения противника.