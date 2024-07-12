Росіяни використовують міни проти цивільних. СБУ готує докази для Гааги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Служба безпеки готує масштабну доказову базу, яка свідчить про свідоме використання РФ протипіхотних мін щодо цивільного населення України, адже це є навмисним порушенням міжнародного права, законів та звичаїв війни.

За даними СБУ, від початку повномасштабного вторгнення через ворожі вибухові пристрої постраждало понад 1 тисяча мирних жителів, з яких 297 - загинули. Серед них - багато дітей.

Після отримання СБУ достатньої кількості доказів буде вирішуватися питання про передачу матеріалів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Як встановило розслідування, окупанти цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, які знаходяться в зоні бойових дій. Для маскування боєприпасів окупанти використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками.

Крім того, дуже часто російські ДРГ встановлюють мінні загородження для прикриття свого відступу з прифронтових районів та прикордоння України. Найбільше фактів застосування агресором мінних пасток проти цивільного населення зафіксовано на територіях Донецької та Харківської областей.

Мова йде про фугасні та осколкові протипіхотні міни типу:

ПФМ-1 - боєприпас натискної дії (відомий як "пелюсток"). За рахунок специфічної форми є малопомітним на місцевості. Здебільшого під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, що можуть призвести до смерті;

- боєприпас натискної дії (відомий як "пелюсток"). За рахунок специфічної форми є малопомітним на місцевості. Здебільшого під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, що можуть призвести до смерті; ПМН-2 - так само боєприпас натискної дії. Зазвичай під час його вибуху людині відриває кінцівку, якою вона наступила на міну;

- так само боєприпас натискної дії. Зазвичай під час його вибуху людині відриває кінцівку, якою вона наступила на міну; ОЗМ-72 - вистрибуючий боєприпас кругового ураження (відомий як "міна-жаба"). Під час спрацювання вона "вистрибує" на висоту майже 1 м та уражає уламками в радіусі 25 м;

- вистрибуючий боєприпас кругового ураження (відомий як "міна-жаба"). Під час спрацювання вона "вистрибує" на висоту майже 1 м та уражає уламками в радіусі 25 м; МОН-50 - протипіхотна міна направленої дії, заборонена Оттавською конвенцією.

Поради для українців

СБУ закликає громадян України дотримуватися правил безпеки.

"Якщо ви виявили вибухонебезпечний чи підозрілий предмет, то не чіпайте його, зберігайте спокій, запам’ятайте місце знахідки та повідомте про нього правоохоронні органи чи спеціальні служби. Телефонуйте за номером 112 чи 101", - наголосили в СБУ.