На прикордонні Чернігівської області підірвався автомобіль РЕМ, є постраждалі

На прикордонні Чернігівської області підірвався автомобіль району електричних мереж (РЕМ). Внаслідок цього двоє робітників отримали поранення.

Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, двох працівників госпіталізовано.

"Сьогодні близько 6:00 у прикордонній громаді Чернігівського району на вибуховому пристрої підірвався автомобіль РЕМ", - повідомив він.

Обстріли Чернігівської області

Російські війська постійно обстрілюють прикордонні населені пункти у Чернігівській області.

Так, 16 листопада минулого року жінка-волонтер потрапила під обстріл у Чернігівській області. Вона отримала осколкове поранення.

У кінці березня російський дрон атакував маршрутку з людьми на прикордонні Чернігівської області, внаслідок чого постраждали три людини.

Крім цього, в середині квітня російські війська розстріляли автомобіль в одному із прикордонних районів Чернігівської області, внаслідок чого загинув чоловік, який віз продукти місцевим жителям.

Додамо, що російські війська на прикордонні Чернігівської області почали застосовувати безпілотники із запальною сумішшю, які викликають пожежі.

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