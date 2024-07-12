Россияне используют мины против гражданских. СБУ готовит доказательства для Гааги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Служба безопасности готовит масштабную доказательную базу, свидетельствующую о сознательном использовании РФ противопехотных мин в отношении гражданского населения Украины, ведь это намеренное нарушение международного права, законов и обычаев войны.

По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения из-за вражеских взрывных устройств пострадало более 1 тысячи мирных жителей, из которых 297 - погибли. Среди них - много детей.

После получения СБУ достаточного количества доказательств будет решаться вопрос о передаче материалов в Международный уголовный суд в Гааге.

Как установило расследование, оккупанты целенаправленно обустраивают минные ловушки поблизости или на территории населенных пунктов, находящихся в зоне боевых действий. Для маскировки боеприпасов оккупанты используют различные предметы широкого потребления, среди которых детские игрушки и коробки с конфетами.

Кроме того, очень часто российские ДРГ устанавливают минные заграждения для прикрытия своего отступления из прифронтовых районов и границ Украины. Наибольшее количество фактов применения агрессором минных ловушек против гражданского населения зафиксировано на территориях Донецкой и Харьковской областей.

Речь идет о фугасных и осколочных противопехотных минах типа:

ПФМ-1 - боеприпас нажимного действия (известный как "лепесток"). За счет специфической формы малозаметен на местности. В основном при подрыве на такой мини человек получает значительные ранения ног, которые могут привести к смерти;

- боеприпас нажимного действия (известный как "лепесток"). За счет специфической формы малозаметен на местности. В основном при подрыве на такой мини человек получает значительные ранения ног, которые могут привести к смерти; ПМН-2 - так же боеприпас нажимного действия. Обычно при его взрыве человеку отрывает концовку, которой она наступила на мину;

- так же боеприпас нажимного действия. Обычно при его взрыве человеку отрывает концовку, которой она наступила на мину; ОЗМ-72 - выпрыгивающий боеприпас кругового поражения (известный как "мина-лягушка"). Во время срабатывания она "выпрыгивает" на высоту почти 1 м и поражает обломками в радиусе 25 м;

- выпрыгивающий боеприпас кругового поражения (известный как "мина-лягушка"). Во время срабатывания она "выпрыгивает" на высоту почти 1 м и поражает обломками в радиусе 25 м; МОН-50 - противопехотная мина направленного действия, запрещенная Оттавской конвенцией.

Советы для украинцев

СБУ призывает граждан Украины соблюдать правила безопасности.

"Если вы обнаружили взрывоопасный или подозрительный предмет, то не трогайте его, сохраняйте спокойствие, запомните место находки и сообщите о нем правоохранительным органам или специальным службам. Звоните по номеру 112 или 101", - подчеркнули в СБУ.