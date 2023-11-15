Росія хоче перехопити ініціативу, наступаючи на кількох ділянках фронту, - ISW

Російські війська, ймовірно, намагаються відновити ініціативу на театрі бойових дій в Україні, проводячи кілька одночасних наступальних операцій на сході. Тим не менш, залишається незрозумілим, чи зможуть росіяни повністю відновити ініціативу, оскільки ЗСУ продовжують тиск на критичні ділянки фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Кілька українських офіційних осіб відзначили, що ситуація вздовж лінії фронту є складною, але українські сили зберігають контроль над бойовим простором.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 13 листопада під час розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном заявив, що Авдіївський, Куп’янський і Мар’їнський напрямки є найбільш інтенсивними, але зазначив, що українські війська продовжують наступальні дії на невизначених ділянках фронту.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підкреслив, що російські війська ведуть одночасні наступальні дії на кількох напрямках і намагаються, зокрема, відновити ініціативу на північ і південь від Бахмута.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили повідомляють про посилення російських обстрілів на Куп'янському, Авдіївському та Донецькому напрямках.

"Заяви українських офіційних осіб щодо нинішніх темпів російських операцій на лінії фронту узгоджуються з оцінкою ISW щодо триваючих російських наступальних операцій, зокрема на Куп’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках", - зазначили аналітики.

В ISW додали, що російським військам, імовірно, буде важко повністю відновити ініціативу на театрі, а українські війська продовжують власні наступальні операції та досягають успіхів на тактичному рівні вздовж фронту, зокрема в західній Запорізькій області та на східному (лівому) березі Херсонської області.

Російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться вирішити, чи зберігати певні російські елементи на певних ділянках фронту для захисту від поточних українських наступальних операцій, чи передислокувати їх для підтримки наступальних операцій в інших місцях, які, ймовірно, завершаться без підкріплення.

" Ці рішення, ймовірно, перешкодять здатності Росії повністю відновити ініціативу в найближчі тижні", - зазначили в ISW.

Ключові висновки звіту:

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак 13 листопада заявив, що українські війська закріпилися на східному (лівому) березі Херсонської області.

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