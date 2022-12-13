Росіяни вигнали цивільних з їх будинків на лінії фронту Луганської області, - Гайдай
Російські військові виганяють місцевих з їх будинків у населених пунктах, які розташовані на лінії фронту у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Росіяни масово заселяються в села біля лінії фронту в цивільні будинки, подекуди мирних людей повиганяли з населених пунктів повністю", - йдеться у заяві.
Гайдай додав, що на окупованих територіях деякі населені пункти закриті на в’їзд та виїзд, а зв‘язок і інтернет росіяни глушать.
"На напрямку Сватове-Кремінна просуваємося та маємо успіхи", - розповів очільник області.
Також Гайдай розповів, що атаки окупантів на позиції ЗСУ у Білогорівці регулярно відбиваються, ситуація стабільно важка, але контрольована.
Нагадаємо, що російських військових кидають у лісосмугах Луганської області без боєкомплекту та їжі. Офіцери обіцяють передати їм необхідне, але по факту це лише слова.
Сили оборони України до кінця поточного року можуть звільнити в Луганській області ще кілька населених пунктів.
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