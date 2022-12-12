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Окупантів кидають у лісосмугах Луганської області без боєкомплекту та їжі, - Гайдай

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Україна, Понеділок 12 грудня 2022 15:58
Окупантів кидають у лісосмугах Луганської області без боєкомплекту та їжі, - Гайдай Фото: Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА (facebook com odalug)
Автор: Дмитро Браславський

Російських військових кидають у лісосмугах Луганської області без боєкомплекту та їжі. Офіцери обіцяють передати їм необхідне, але по факту це лише слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Полонені окупанти зізнаються, що коли їх доставляють на позиції десь у лісосмугах, офіцери наказують зачекати 12 годин, їдуть за провізією та боєкомплектами та вже не повертаються до них, залишають ні з чим", - заявив Гайдай.

За його словами, на окупованій частині Луганщини вкрай критична ситуація з медичним обслуговуванням. Поранених середньої важкості швидко виписують та знов відправляють на фронт. Важкопоранених до медичних закладів Луганська просто не встигають довезти.

"У гуртожитку в Сватовому вчора окупанти знову запалили там, де треба", - заявив Гайдай.

Також очільник області пояснив, що Збройні сили України мають певний успіх на Сватівському та Кремінському напрямках. А от мобілізовані росіяни йдуть в бій практично непідготовленими. Саме тому й загиблих в них дуже багато.

Нагадаємо, що росіяни закривають шахти у Луганській області та вивозять обладнання.

Сили оборони України до кінця поточного року можуть звільнити в Луганській області ще кілька населених пунктів.

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