Россияне выгнали гражданских из их домов на линии фронта Луганской области, - Гайдай
Российские военные выгоняют местных с их домов в населенных пунктах, которые расположены на линии фронта в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Россияне массово заселяются в села у линии фронта в гражданские дома, иногда мирных людей выгнали из населенных пунктов полностью", - говорится в заявлении.
Гайдай добавил, что на оккупированных территориях некоторые населенные пункты закрыты на въезд и выезд, а связь и интернет россияне глушат.
"На направлении Сватово-Кременная продвигаемся и имеем успехи", - рассказал глава области.
Также Гайдай рассказал, что атаки оккупантов на позиции ВСУ в Белогоровке регулярно отражаются, ситуация стабильно тяжелая, но контролируемая.
Напомним, что российские военные бросаются в лесополосах Луганской области без боекомплекта и еды. Офицеры обещают передать им необходимое, но по факту это только слова.
Силы обороны Украины до конца текущего года могут освободить в Луганской области еще несколько населенных пунктов.
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