Россияне выгнали гражданских из их домов на линии фронта Луганской области, - Гайдай

Российские военные выгоняют местных с их домов в населенных пунктах, которые расположены на линии фронта в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Россияне массово заселяются в села у линии фронта в гражданские дома, иногда мирных людей выгнали из населенных пунктов полностью", - говорится в заявлении.

Гайдай добавил, что на оккупированных территориях некоторые населенные пункты закрыты на въезд и выезд, а связь и интернет россияне глушат.

"На направлении Сватово-Кременная продвигаемся и имеем успехи", - рассказал глава области.

Также Гайдай рассказал, что атаки оккупантов на позиции ВСУ в Белогоровке регулярно отражаются, ситуация стабильно тяжелая, но контролируемая.