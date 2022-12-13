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Россияне выгнали гражданских из их домов на линии фронта Луганской области, - Гайдай

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Украина, Вторник 13 декабря 2022 21:12
Россияне выгнали гражданских из их домов на линии фронта Луганской области, - Гайдай Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные выгоняют местных с их домов в населенных пунктах, которые расположены на линии фронта в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Россияне массово заселяются в села у линии фронта в гражданские дома, иногда мирных людей выгнали из населенных пунктов полностью", - говорится в заявлении.

Гайдай добавил, что на оккупированных территориях некоторые населенные пункты закрыты на въезд и выезд, а связь и интернет россияне глушат.

"На направлении Сватово-Кременная продвигаемся и имеем успехи", - рассказал глава области.

Также Гайдай рассказал, что атаки оккупантов на позиции ВСУ в Белогоровке регулярно отражаются, ситуация стабильно тяжелая, но контролируемая.

Напомним, что российские военные бросаются в лесополосах Луганской области без боекомплекта и еды. Офицеры обещают передать им необходимое, но по факту это только слова.

Силы обороны Украины до конца текущего года могут освободить в Луганской области еще несколько населенных пунктов.

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