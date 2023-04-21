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Росіяни вигадали свою "атаку дронів": кажуть про безпілотники у двох областях

Фото: росіяни нафантазували нову атаку дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни вигадали нову "атаку дронів" у п'ятницю, 21 квітня. Цього разу стверджують, що безпілотники "атакували" у двох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Брянської області Олександра Богомаза в Telegram.

Російський чиновник стверджує, що дрон впав на території будинку у місті Клинці. За його словами, постраждалих немає, але у будинку вибиті вікна. Глава Брянської області звинувачує Україну в так званій "атаці".

Крім того, російський Telegram-канал SHOT заявив, що безпілотник "атакував" Суджанський район Курської області.

"Ворожий безпілотник з невстановленим зарядом звалився напередодні на трактор-навантажувач біля села Гуєво за кілометр від кордону", - запевняють росіяни.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Окупанти випустили 12 "Шахедів", сили ППО збили 8 з них.

Внаслідок атаки безпілотників пошкоджені об'єкти інфраструктури у Полтавській та Вінницькій областях.

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