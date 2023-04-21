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Россияне придумали свою "атаку дронов": говорят о беспилотниках в двух областях

Фото: россияне нафантазировали новую атаку дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне придумали новую "атаку дронов" в пятницу, 21 апреля. В этот раз утверждают, что беспилотники "атаковали" в двух областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза в Telegram.

Российский чиновник утверждает, что дрон упал на территории дома в городе Клинцы. По его словам, пострадавших нет, но в доме выбиты окна. Глава Брянской области обвиняет Украину в так называемой "атаке".

Кроме того, российский Telegram-канал SHOT заявил, что беспилотник "атаковал" Суджанский район Курской области.

"Вражеский беспилотник с неустановленным зарядом рухнул накануне на трактор-погрузчик возле села Гуево в километре от границы", - уверяют россияне.

Напомним, в ночь на 21 апреля Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили 12 "Шахедов", силы ПВО сбили 8 из них.

В результате атаки беспилотников повреждены объекты инфраструктуры в Полтавской и Винницкой областях.

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