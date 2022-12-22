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Росіяни вигадали ще один спосіб тортур українських полонених, - омбудсмен

Фото: Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти інколи вивозять українських полонених нібито для обміну, а потім повертають їх назад, говорячи, що Україна відмовилась їх міняти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Представник уповноваженого розповів, що українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти. Ми розглядаємо це як різновид тортур", - написав він.

Лубінець наголосив, що Україна не відмовилася від жодної людини, яку російська сторона запропонувала на обмін.

До того ж, Україна постійно порушує питання щодо поводження з нашими полоненими на міжнародному рівні. Завдяки цьому умови утримання покращилися останнім часом.

Нагадаємо, загарбники створювали катівні майже в усіх окупованих українських містах і селах.

Росіяни навіть створюють катівні для дітей на окупованих територіях.

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Дмитро ЛубінецьВійна Росії проти України