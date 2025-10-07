Росіяни вигадали новий метод контролю армії: в "АТЕШ" розкрили деталі

Агент "АТЕШ" з-поміж військовослужбовців 205-ї окремої мотострілецької бригади на Херсонському напрямку розповів про безпрецедентний випадок. Зокрема, командир їхньої роти зібрав банківські картки у всього особового складу.

"Він зробив це на тлі очікуваного відправлення підрозділу в Донецьку область. Керівництво, побоюючись масових випадків СОЧ, намагається таким чином позбавити військовослужбовців можливості використовувати свої особисті кошти", - пишуть партизани.

Командування обіцяє повернути картки солдатам, як тільки підрозділ переїде на нове місце. Зокрема, ротний категорично заборонив про це розповідати, щоб підрозділ не потрапив під перевірку. Тих, хто розповість, ротний прямо пообіцяв "обнулити".