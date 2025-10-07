RU

Россияне придумали новый метод контроля армии: в "АТЭШ" раскрыли детали

Иллюстративное фото: россияне придумали новый метод контроля армии (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российское командование отбирает у солдат банковские карты, чтобы уменьшить количество побегов из армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Агент "АТЕШ" из числа военнослужащих 205-й отдельной мотострелковой бригады на Херсонском направлении рассказал о беспрецедентном случае. В частности, командир их роты собрал банковские карточки у всего личного состава.

"Он сделал это на фоне ожидаемой отправки подразделения в Донецкую область. Руководство, опасаясь массовых случаев СОЧ, пытается таким образом лишить военнослужащих возможности использовать свои личные средства", - пишут партизаны.

Командование обещает вернуть карточки солдатам, как только подразделение переедет на новое место. В частности, ротный категорически запретил об этом рассказывать, чтобы подразделение не попало под проверку. Тех, кто расскажет, ротный прямо пообещал "обнулить".

 

 

Ранее партизаны рассказывали, что в армии РФ создали "полевые суды", которые наказывают дезертиров пытками и заставляют до смерти драться друг с другом.

