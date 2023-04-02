Росіяни відступили з деяких позицій на Донецькому напрямку, - Сили оборони

"Завдяки злагодженим та вмілим діям наших захисників на Донецькому напрямку ворог відступив із деяких позицій, зараз ми облаштовуємо ці позиції для ведення оборонних дій", - сказав він.

Дмитрашківський зазначив, що росіяни зазнають значних втрат в особовому складі та техніці. При цьому, за даними розвідки, в районі Верхньоторецького спостерігається накопичення техніки. Таким чином, є припущення щодо того, що найближчим часом окупанти можуть спробувати розпочати більш потужні бойові дії з цього напрямку.

До того ж, за словами речника, з'явилася інформація щодо появи вагнерівців для наступу на Авдіївку, але підтвердження цьому поки немає.

Росіяни продовжують здійснювати наступальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки та Карлівки. За минулу добу вони здійснили 30 штурмових дій, сьогодні вночі - 10. При цьому усі наступальні дії окупантів відбувалися без підтримки техніки, лише в одному випадку вони застосували два танки.

Тим часом на Запорізькому напрямку загарбники проводять фортифікаційні роботи, постійно вдосконалюються та проводить тактичні заняття. До того ж, Дмитрашківський зазначив, що сьогодні росіяни намагалися проводити розвідку, але розвідувальну групу накрили вогнем.

Нагадаємо, у Міноборони зазначали, що бої за Бахмут стали найдорожчими для Росії за весь час повномасштабної війни, тож час не грає на руку загарбникам.

При цьому росіяни продовжують вести наступ на чотирьох напрямках, переважно без успіху. Вони не можуть захопити Бахмут, тож намагаються оточити Авдіївку.

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