Россияне отступили с некоторых позиций на Донецком направлении, - Силы обороны

"Благодаря слаженным и умелым действиям наших защитников на Донецком направлении враг отступил с некоторых позиций, сейчас мы обустраиваем эти позиции для ведения оборонных действий", - сказал он.

Дмитрашковский отметил, что россияне терпят значительные потери в личном составе и технике. При этом, по данным разведки, в районе Верхнеторецкого наблюдается накопление техники. Таким образом, есть предположение о том, что в ближайшее время оккупанты могут попытаться начать более мощные боевые действия по этому направлению.

К тому же, по словам спикера, появилась информация о появлении вагнеровцев для наступления на Авдеевку, но подтверждения этому пока нет.

Россияне продолжают совершать наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки и Карловки. За прошедшие сутки они совершили 30 штурмовых действий, сегодня ночью - 10. При этом все наступательные действия оккупантов происходили без поддержки техники, лишь в одном случае они применили два танка.

Тем временем на Запорожском направлении захватчики проводят фортификационные работы, постоянно совершенствуются и проводят тактические занятия. К тому же, Дмитрашковский отметил, что сегодня россияне пытались проводить разведку, но разведывательную группу накрыли огнем.

Напомним, в Минобороны отмечали, что бои за Бахмут стали самыми дорогими для России за все время полномасштабной войны, поэтому время не играет на руку захватчикам.

При этом россияне продолжают вести наступление на четырех направлениях, преимущественно без успеха. Они не могут захватить Бахмут, поэтому пытаются окружить Авдеевку.

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