Маляр про ситуацію на сході: ворог не може захопити Бахмут і намагається оточити Авдіївку

Російські війська ведуть наступ одночасно на чотирьох напрямках, але переважно без успіху. Ворог не може захопити Бахмут, а також намагається оточити Авдіївку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

"Якщо простою мовою підсумувати зведення, то: ситуація на Сході у районах ведення оборонної операції залишається досить складною", - пише Маляр.

Вона наголосила, що агресор проводить основні наступальні дії одночасно на чотирьох напрямках, а саме: Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському.

За її словами, у противника переважно не має успіху.

"Найбільші зусилля зосереджує на встановленні контролю над Бахмутом, намагається просуватись до центральної частини міста, на окремих ділянках має незначні перемінні успіхи. Але захопити місто не може. Довкола і в самому місті тривають жорсткі бої. Також ворог веде наступальні дії в районі Авдіївки з метою оточити місто та блокувати шляхи постачання", - розповіла Маляр.

Крім того, вона додала, що бої тривають у Білогорівці та у Мар‘їнці.

Нагадаємо, як раніше повідомили в Міноборони, бої за Бахмут стали найдорожчими для Росії за весь час повномасштабної війни і час не грає на руку російським загарбникам.

Тим часом українські військові не дають російським окупантам оточити Авдіївку, у своїх намаганнях противник зазнає значних втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.