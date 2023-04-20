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Росіяни відправляють дітей з окупованих територій в Крим на "виховання", - Маляр

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Росіяни відправляють молодь з окупованих територій в тимчасово захоплений Крим. Там вони проводять так зване "військово-патріотичне виховання".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

"На тимчасово окупованих територіях України окупанти посилюють примусове насадження російської агресивної ідеології. Особлива увага приділяється молоді", - написала Маляр.

Вона зазначила, що в зазначених таборах передбачається проживання дітей в спартанських умовах та проведення з ними інтенсивних заходів так званого "військово-патріотичного виховання" під керівництвом військовослужбовців ЗС РФ.

"Крім того, російські окупаційні адміністрації погрожують батькам, які відмовляються відправляти своїх дітей до таких таборів, тим що скоро всіх школярів відправлятимуть в зазначені табори у примусовому порядку", - додала Маляр.

Раніше ми писали про те, що РФ хоче "відправити на відпочинок" понад 25 тисяч дітей з окупованих територій України.

Також нагадаємо, що росіяни вивозять дітей з окупованих регіонів до РФ на "освітні програми".

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