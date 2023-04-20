Россияне отправляют детей с оккупированных территорий в Крым на "воспитание", - Маляр

"На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии. Особое внимание уделяется молодежи", - написала Маляр.

Она отметила, что в указанных лагерях предполагается проживание детей в спартанских условиях и проведение с ними интенсивных мероприятий так называемого "военно-патриотического воспитания" под руководством военнослужащих ВС РФ.

"Кроме того, российские оккупационные администрации угрожают родителям, которые отказываются отправлять своих детей в такие лагеря, тем что скоро всех школьников будут отправлять в указанные лагеря в принудительном порядке", - добавила Маляр.