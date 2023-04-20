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Россияне отправляют детей с оккупированных территорий в Крым на "воспитание", - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Россияне отправляют молодежь с оккупированных территорий во временно захваченный Крым. Там они проводят так называемое "военно-патриотическое воспитание".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

"На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии. Особое внимание уделяется молодежи", - написала Маляр.

Она отметила, что в указанных лагерях предполагается проживание детей в спартанских условиях и проведение с ними интенсивных мероприятий так называемого "военно-патриотического воспитания" под руководством военнослужащих ВС РФ.

"Кроме того, российские оккупационные администрации угрожают родителям, которые отказываются отправлять своих детей в такие лагеря, тем что скоро всех школьников будут отправлять в указанные лагеря в принудительном порядке", - добавила Маляр.

Ранее мы писали о том, что РФ хочет "отправить на отдых" более 25 тысяч детей с оккупированных территорий Украины.

Также напомним, что россияне вывозят детей из оккупированных регионов в РФ на образовательные программы.

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