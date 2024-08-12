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Росіяни відправлять молодь з окупації на "допомогу цивільним" у Курській області - ЦНС

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кремль влаштував чергову пропагандистську акцію на тимчасово окупованих територіях України. Збирає молодіжні загони, які під об’єктиви відеокамер відправляють до Курської області для "допомоги цивільним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".

За словами колаборанта й керівника регіональної організації "Молода республіка" Сергія Добровольського, тільки з тимчасово окупованих територій Донецької області Росія планує відправити щонайменше сотню молодих людей. Втім, наразі план виконати не вдається. 

"На тимчасово окупованих територіях окупанти проводять не багатолюдні мітинги, на яких бюджетники та російські гастролери на камеру імітували підтримку населенню Курської області", - пише "ЦНС". 

Бої у Курській області

6 серпня ворог заявив про прорив кордону, а також просування углиб Збройними силами України (ЗСУ) у Курській області. Внаслідок цього російські терористи ввели режим контртерористичної операції у Брянській, Курській й Бєлгородській областях.

Також, вчора, 11 серпня, в Росії стверджували про нічний прорив у Бєловському районі Курської області

За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони й надалі просуваються на території ворога.  

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