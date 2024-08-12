Россияне отправят молодежь из оккупации на "помощь гражданским" в Курской области - ЦНС

По словам коллаборанта и руководителя региональной организации "Молодая республика" Сергея Добровольского, только с временно оккупированных территорий Донецкой области Россия планирует отправить не менее сотни молодых людей. Впрочем, пока план выполнить не удается.

"На временно оккупированных территориях оккупанты проводят не многолюдные митинги, на которых бюджетники и российские гастролеры на камеру имитировали поддержку населению Курской области", - пишет "ЦНС".

Бои в Курской области

6 августа враг заявил о прорыве границы, а также продвижении вглубь Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Вследствие этого российские террористы ввели режим контртеррористической операции в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Также, вчера, 11 августа, в России утверждали о ночном прорыве в Беловском районе Курской области.

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), Силы обороны продолжают продвигаться на территории врага.