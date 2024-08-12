RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне отправят молодежь из оккупации на "помощь гражданским" в Курской области - ЦНС

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кремль устроил очередную пропагандистскую акцию на временно оккупированных территориях Украины. Собирает молодежные отряды, которые под объективы видеокамер отправляют в Курскую область для "помощи гражданским".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления".

По словам коллаборанта и руководителя региональной организации "Молодая республика" Сергея Добровольского, только с временно оккупированных территорий Донецкой области Россия планирует отправить не менее сотни молодых людей. Впрочем, пока план выполнить не удается. 

"На временно оккупированных территориях оккупанты проводят не многолюдные митинги, на которых бюджетники и российские гастролеры на камеру имитировали поддержку населению Курской области", - пишет "ЦНС". 

Бои в Курской области

6 августа враг заявил о прорыве границы, а также продвижении вглубь Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Вследствие этого российские террористы ввели режим контртеррористической операции в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Также, вчера, 11 августа, в России утверждали о ночном прорыве в Беловском районе Курской области

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), Силы обороны продолжают продвигаться на территории врага.  

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеКурская областьРоссийская Федерация