Росіяни відправили штурмовиків до адмінмежі Дніпропетровщини, вони були знищені, - ЦПД

Російські війська спробували відправити штурмовиків до адмінмежі Дніпропетровської області. Однак їх знищили українські бійці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.
"Росіяни заради інформаційної картинки спробували відправити штурмовиків до адмінмежі Дніпропетровської області, в кілзону. Вони були знищені", - повідомив Коваленко.
Нагадаємо, протягом місяців загострилася ситуація навколо Великої Новосілки Донецької області. Населений пункт розташований поблизу адмінкордону з Запорізькою та Дніпропетровською областями.
Представники Сил оборони України зазначають, що у разі успіху окупантів це дає їм можливість для наступу на кількох напрямків. Тому ворог намагається прорвати оборону ЗСУ та захопити логістичні шляхи.
У травні повідомлялося, що російська армія продовжує атаки на напрямку в Донецької області, намагаючись прорватися до адміністративної межі з Дніпропетровською. Окупанти хотіли це зробити це до 9 травня, однак не змогли.
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